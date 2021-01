[Bikini To Saree] दिशा पाटनी के बिकनी से लेकर साड़ी तक के हॉटेस्ट लुक्स

बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और सबसे सेक्सी दिवा दिशा पाटनी हैं। वह पहले दिन से उद्योग पर राज कर रही है और लाखों लोगों का क्रश बन गई है। उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और मुख्य रूप से पुरुष प्रशंसक उनके सेक्सी लुक के लिए उनके दीवाने हैं। अभिनेत्रियों का फैशन गेम शानदार है। वह अपने खूबसूरत आउटफिट्स से सबको चौंका देती है और अपने सभी आउटफिट्स में हॉट लगती है चाहे वह पारंपरिक हो या वेस्टर्न वह इसे पूरी तरह से स्लीव करती है।

दिशा पाटनी बिकिनी में काफी हॉट लग रही हैं। अभिनेत्री ने बिकिनी में एक फोटोशूट करवाया है और वह शानदार लग रही हैं। उनके पास बिकिनी का बहुत बड़ा संग्रह है और उनकी सारी उनके उस पर अद्भुत लगती है और वह सेक्सी मुद्रा देती है और उसे पूर्ण बनाती है। फैंस को एक्ट्रेस के आउटफिट्स चुराना बहुत पसंद है और वह अपने सभी आउटफिट्स में चकाचौंध दिखती हैं। उन्हें पश्चिमी पारंपरिक कपड़े पहने हुए देखा जाता है और वह इसे आश्चर्यजनक रूप से स्टाइल करती है। वह हमेशा अपने आउटफिट में अपने सेक्सी फिगर को फ्लॉन्ट करती हैं। उनका एयरपोर्ट लुक भी शानदार है। वह एक स्टाइलिश अभिनेत्री और फैशनेबल डीवा है जो बहुत खूबसूरत दिखती है। वह हॉटनेस की क्वीन हैं और हॉटनेस से ओवरलोडेड हैं।

दिशा पाटनी के कुछ फैशन लक्ष्यों को देखें

जानिए दिशा पाटनी क्यों उत्साहित है?