Hottest Divas: दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, दिशा पटानी, श्रुति हासन और डायना पेंटी: टॉप 5 हॉटेस्ट डिवाज़ जिन्होंने मेटैलिक प्लीटेड स्कर्ट में पेश किया चमकदार लुक

हमने कई तरह के फैशन देखे हैं, लेकिन हमें नहीं पता था हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। वैसे, बॉलीवुड लेडीज और मेटैलिक प्लीटेड स्कर्ट ट्रेंड में हैं और इनके अलावां हम कुछ और नहीं सोच सकती हैं। दीपिका पादुकोण से दिशा पाटनी तक, यहाँ 5 सबसे हॉट डीवाज़ हैं, जिन्होंने मेटेलिक प्लीटेड स्कर्ट पहन रखी हैं!

दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैशन प्रेरणाओं में से एक रही हैं। वह एक अद्भुत अभिनेत्री हैं और अपने लुक के साथ स्क्रीन पर आग लगा देती हैं, लेकिन वह अपने ड्रेस सेंस के साथ काफी अच्छी हैं! स्कर्ट के लिए उनके प्यार ने उन्हें नीले रंग की मेटेलिक प्लीटेड स्कर्ट पहना दी।

आलिया भट्ट की बात करें तो वह युवाओं की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक हैं जो इन दिनों अपनी फैशन पसंद के साथ हमें लुभा रही हैं। अपने डिजाइनर साड़ी से लेकर बॉडीकॉन शॉर्ट ड्रेस तक, वह हमें प्रभावित करने में कभी विफल नहीं होती हैं। लेकिन उनका मेटालिक लुक वाली सोने की स्कर्ट में लुक शानदार था!

दिशा पाटनी, जिन्हें उनके बिकिनी अवतार और राष्ट्र के क्रश के लिए जाना जाता है ,ने अपने प्रशंसकों को आश्चर्यचकित कर दिया है कि उनके जैसी सेक्सी अभिनेत्री भी कैसे मौजूद हो सकती है! जरूरत पड़ने पर उसकी बोल्ड प्रकृति और एथनिक लुक उनके व्यक्तित्व की पकड़ हैं। एक नज़र उनकी सेक्सी ब्राउन मेटालिक स्कर्ट पर!

श्रुति हासन, का नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की तुलना में दक्षिण भारतीय उद्योग में अधिक सुना जाता है, लेकिन वह बॉलीवुड में आए दिन हर कॉर्ड को हिट कर रही हैं। फैशन, शैली, सुंदरता, और अभिनय कला सभी शानदार। उनकी फैशनेबल गहरे गुलाबी स्कर्ट उनकी तरह ही भव्य दिखती हैं।

डायना पेंटी ने कॉकटेल में दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया था। वह बहुत खूबसूरत हैं और उनकी मुस्कान घायल करने वाली है। उनका फैशन पिक्स कमाल का है और उनका स्टाइल बस वाह! उनकी शैली की बात करें, तो उनकी ग्रे मेटेलिक प्लीटेड स्कर्ट शहर में चर्चा का विषय बानी, देखिए!

