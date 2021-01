Party Selfie: सारा अली खान, अनन्या पांडे और मनीष मल्होत्रा ​​ने करण जौहर के साथ किया पार्टी

करण जौहर वह व्यक्ति है जो अपने स्थान पर सबसे आश्चर्यजनक पार्टियों की मेजबानी करने के लिए जाना जाता है और इस समय, मेहमानों में सारा अली खान, अनन्या पांडे और मनीष मल्होत्रा ​​शामिल थे।

जबकि करण खुद किसी भी तस्वीर में नहीं नजर आए, हमने सारा, अनन्या और मनीष को पहले की तरह एक साथ पोज़ देते हुए देखा। देखिए –

https://www.instagram.com/p/CKEuBz9J8q1/?utm_source=ig_web_copy_link

You May Also Like To Read:

Varun Dhawan-Natasha Dalal wedding: वरुण- नताशा के शादी की गेस्ट लिस्ट आईं सामने

[Bikini Look] अनन्या पांडे का हॉटेस्ट बिकिनी लुक

[New year vacation photo] सिद्धार्थ मल्होत्रा-कियारा आडवाणी और ईशान खट्टर-अनन्या पांडे के नए साल की मालदीव की छुट्टी

ADORABLE: वह पल जब सारा अली खान ने कहा कि वह रणबीर कपूर से शादी करना चाहती हैं

Floral Fashion: अनन्या पांडे या जान्हवी कपूर या दिशा पाटनी: प्रिंट्स में सबसे ग्लैमरस कौन लगती हैं?