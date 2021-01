अदिति सुरक्षित है, और मैंने खुद को क्वारांटायन किया है: मोहित मलिक Covid -19 के पॉज़िटिव टेस्ट पर

मोहित मलिक लोकप्रिय अभिनेता हैं, जो वर्तमान में लॉकडाउन की लवस्टोरी में दिखाई दे रहे हैं, उनका Covid -19 का पॉज़िटिव टेस्ट आया है। मोहित और उनकी पत्नी अदिति, जो अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, जब से उन्होंने सार्वजनिक रूप से इस खुशखबरी की घोषणा की है, तब से ही वे काफी खुश हैं।

अब दुर्भाग्यपूर्ण विकास यह है कि मोहित का Covid -19 टेस्ट पॉज़िटिव है लेकिन अदिति नेगेटिव है।

मोहित ने अपने इंस्टा पोस्ट में कहा है कि उन्होंने खुद को अदिति से अलग कर लिया है और वे दोनों क्वारांटायन में हैं।

इसे यहां देखिए!

https://www.instagram.com/p/CKEAXlJBqKU/?utm_source=ig_web_copy_link

