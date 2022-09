लास्ट वीक (12 – 17 सितंबर) में टीवी शो अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, TMKOC और अन्य बड़े शो के ट्विस्ट और टर्न

biggest twists of TV shows over the last week: हिंदी टेलीविजन पर जीईसी शो हमेशा ड्रामा से भरपूर होते हैं !! आई डब्लयू एम बज आपको सारे खबर पहुंचने में हमेशा सबसे आगे रहा है, हम हमारे पाठकों को टीवी, स्पॉइलर, और यहां तक ​​कि आपके पसंदीदा शो और अभिनेताओं के आकर्षक और दिलचस्प स्निपेट से संबंधित समाचारों के बारे में अपडेट देते है। हम टेलीविज़न पर अपने अपडेट को एक नए कॉलम के साथ बढ़ाते हैं जो बीते सप्ताह में दिलचस्प ड्रामा और हाई प्वाइंट को एक साथ लाएगा।

आज नए सप्ताह का पहला दिन होने के नाते, हमने पिछले सप्ताह में आपके पसंदीदा शो की प्रमुख घटनाओं को एक साथ रखा है।

एक शानदार नए सप्ताह के लिए पढ़िए

अनुपमा

अनुपमा, राजन शाही के डायरेक्ट कट द्वारा निर्मित स्टार प्लस के शो में पिछले सप्ताह में सबसे बड़ा मोड़ आया जब परितोष के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में परिवार के सामने खुलासा हुआ। अनुपमा ने परितोष के फोन पर वॉइस मैसेज सुना और उन्हें एक कमरे में ले गई। उसने उससे सवाल किया कि वह सच कहां से सामने आया। अनुपमा सदमे में रह गईं जब परितोष ने अपने काम को सही ठहराया और खुद को एक ऐसा व्यक्ति बताया जिसकी अपनी जरूरतें थीं। राखी और अनुपमा का बाद में टकराव हो गया जहां राखी ने अनुपमा से इस बड़े तथ्य को किंजल से छिपाने का अनुरोध किया। हालाँकि, जब अनुपमा ने परितोष को बेशर्मी से किंजल से झूठे वादे करते देखा, तो वह अपने बेटे को सार्वजनिक रूप से उजागर करना बंद नहीं कर सकीं। अनुपमा ने जब इस बात का खुलासा किया तो पूरा शाह और कपाड़िया परिवार स्तब्ध रह गया। किंजल हिल गई थी और उसे नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। इसके बाद सभी की प्रतिक्रिया के साथ घर में भारी भावनात्मक उथल-पुथल मच गई। जब पारितोष बार-बार दोहराता रहा कि उन्हें सब भूल जाना है क्योंकि यह सिर्फ एक टाइम पास था, वनराज ने उसे थप्पड़ मार दिया। बाद में जब किंजल ने उसके साथ नहीं रहने का फैसला किया तो उसने तोशु को घर से बाहर निकाल दिया। परितोष क्रोध मे आता है और उसने अपनी मां अनुपमा को उसका जीवन बर्बाद करने का श्राप दे दिया। यहां तक ​​कि बा ने भी अनुपमा का विरोध किया और उससे पूछा कि वह एक आदमी की गलती को क्यों नहीं छिपा पाई।

ये रिश्ता क्या कहलाता है

राजन शाही के डायरेक्टर कुट द्वारा निर्मित स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में बड़ा ड्रामा देखने को मिला जब अक्षरा अभिमन्यु को बचाने के लिए वहां मौजूद थी जब उसका एक्सीडेंट हुआ था। जब अक्षरा मदद के लिए दौड़ी तो वह सड़क किनारे बेहोश पड़ा हुआ था। उसने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और देखा कि डॉक्टरों ने उसकी जाँच की। अक्षरा बेहोश अभि के साथ एक भावुक पल बिताती हैं और अपनी हुडी पहनकर उसे गले से लगा लिया। हालाँकि, बिरला आए और उन्होंने देखा कि अभि को उदयपुर ले जाया गया है। कुणाल ने अक्षरा को चुप रहने और ओवर रिएक्ट न करने की धमकी दी। उसने कायरव को बेनकाब करने की धमकी भी दी और उसे एक होटल के कमरे में बंदी बना लिया। बाद में अभि ने माया को बेनकाब करने की योजना बनाई। उन्होंने उसे गणपति आरती के लिए बुलाया और उसे गाने के लिए कहा। माया अक्षरा के साथ साड़ी के पल्लू के नीचे अपना चेहरा ढँक कर आई। हालांकि, पिछले हफ्ते अभि और अक्षरा की बड़ी मुलाकात देखी गई क्योंकि वे विशिंग पूल में गिर गए और एक-दूसरे को देखा। अक्षरा खुद को साबित करने के लिए एक दिन का समय चाहती थीं। अभि देने में झिझक रहा था, लेकिन मंजरी की जिद पर अभि ने अक्षरा को एक दिन का समय दे दिया।

कुंडली भाग्य

बालाजी टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित ज़ी टीवी के शो कुंडली भाग्य में छोटी काव्या के सुरक्षा लॉकर में बंद होने का चौंकाने वाला नाटक देखा गया। प्रीता को पता नहीं था कि वह जगह पर फंस गई है। पूरे परिवार ने काव्या को पूरे घर में ढूंढा तो अफरातफरी का माहौल हो गया। अंतत: उन्हे बेहोशी की आवाज सुनाई दी। ऋषभ और प्रीता ने काव्या को बचाने की पूरी कोशिश की। हालाँकि, यह अर्जुन ही थे जिन्होंने अंततः काव्या को बचाया। राखी ने उस इमोशनल मोमेंट में घरवालों को बताया कि अर्जुन ही करण हैं। इससे अर्जुन को भी झटका लगा। असली करण द्वारा सेट किए गए लॉकर में पासवर्ड डालकर अर्जुन ने काव्या को बचाया। हालांकि अर्जुन इससे बचने में कामयाब रहे और यहां तक ​​कि करण होने से भी इनकार कर दिया। प्रीता ने करण का नाम पुकार कर उसकी परीक्षा ली जिस पर करण रुक गया।

तारक मेहता का उल्टा चश्मा

नीला टेलीफिल्म्स द्वारा निर्मित सोनी सब शो में पिछले हफ्ते शो में नए तारक मेहता की एंट्री हुई। गणपति एपिसोड में अभिनेता सचिन श्रॉफ का स्वागत किया गया। अंजलि ने तारक को याद करते हुए समारोह में भाग लेने से इनकार कर दिया। यह तब था जब गोकुलधाम में सभी ने तारक को समारोह में लाने के लिए बुलाने की कोशिश की। अंजलि और तारक को फंक्शन के दौरान लव बर्ड्स कहा जाता था क्योंकि वे हाथ में हाथ डाले चलते थे। भिड़े इस अवसर पर एक विशिष्ट अतिथि के आने का इंतजार कर रहे थे। सुगंधा मिश्रा ने गणपति कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में स्टाइल में गोकुलधाम परिसर में प्रवेश किया। पोपटलाल सुगंधा से पूछना चाहता था कि क्या वह उससे शादी कर सकती है। पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है। कार्यक्रम की शुरुआत शुभ मुहूर्त में हुई और सभी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सुगंधा ने एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया और प्रत्येक निवासी को एक-एक करके उत्तर देने के लिए बुलाया।

उडारियां

ड्रीमियाता एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित कलर्स शो उडारियां ने पिछले हफ्ते नेहमत के जैस्मीन की बेटी होने के बारे में जानने पर नाज़ के रवैये में बदलाव देखा। नेहमत को फतेह और तेजो से जो प्यार मिल रहा था, उससे वह नाराज और असुरक्षित थी। नाज ने नेहमत की साइकिल तोड़ी। जब फ़तेह को नाज़ के अपराधी होने के बारे में पता चला, तो फ़तेह और तेजो ने नाज़ को बेहतर भविष्य देने के लिए उसे अपनाने का फैसला किया। नेहमत फतेह और तेजो की शादी देखना चाहते थे। फतेह और तेजो के लिए एक भव्य शादी समारोह आयोजित करने के लिए विर्क और संधू एक साथ शामिल हुए। शादी से पहले और बाद में दर्शकों ने आखिरी बार फतेह और तेजो का रोमांस देखा। दुर्भाग्यपूर्ण कार दुर्घटना हुई जिसमें फतेह और तेजो की जान चली गई। शो इस हफ्ते एक जेनरेशन लीप ले रहा है।

मीत

शशि सुमीत प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित ज़ी टीवी शो में बर्फी देवी ने गणपति पूजा के अवसर पर 101 लड्डू बनाने में नीलम के साथ कंपीटीशन करके मीत हुड्डा में एक चुनौती दी। मीत को प्रतियोगिता में असफल होने पर पारिवारिक पूजा के लिए नहीं आने की चुनौती का सामना करना पड़ा। जब मीत हुड्डा ने चुनौती पूरी की तो उन्होंने बर्फी को बर्तन धोने का कठिन काम दिया। मीत हुड्डा ने घर में असली चोर के बारे में जानने के लिए एक योजना बनाई। उसने राजवर्धन के साथ एक योजना बनाई। बाद में, जब मीत हुड्डा चोर को बेनकाब करने की अपनी योजना में विफल रही, तो नियति ने इसके लिए सही मार्ग प्रशस्त किया। चारों तरफ मधुमक्खियां थीं और सभी ने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने की पूरी कोशिश की। हालांकि मीत अहलावत को मधुमक्खी ने काट लिया। नीलम उसके बचाव में आई और उसने मीत अहलावत की जेब से चाबी निकाल ली ताकि वह अपने घाव पर लगा सके। इससे साबित हुआ कि वह असली चोर थी। मीत हुड्डा ने उसे बेनकाब करने का फैसला किया। हालांकि, इससे पहले कि मीत हुड्डा नीलम को बेनकाब कर पाती, मीत अहलावत नकद से भरा बैग लेकर राजवर्धन के कमरे में दाखिल हुआ और कबूल किया कि उसने ही पैसे लिए थे।

