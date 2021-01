‘Congratulations Cuttay’: तारक मेहता का उल्टा चस्मा की मुनमुन दत्ता उर्फ ​​बबीता जी ने दी राज अनादकट उर्फ़ टप्पू को बधाई जानिए क्यों

तारक मेहता का उल्टा चस्मा से मुनमुन दत्ता उर्फ ​​बबीता जी ने राज अनादकट उर्फ ​​टप्पू के लिए प्यार भरी कामना की है, क्योंकि वह एक करोड़पति बन गए हैं। राज अनादकट और मुनमुन दत्ता दो ऐसे कलाकार हैं जो निस्संदेह अपने किरदारों के बखूभी निभा रहे हैं, लेकिन यहां तक ​​कि ऑफ-स्क्रीन भी, दोनों एक-दूसरे से बड़ी अच्छी दोस्ती निभाते और एक दूसरे से मज़ाक मस्ती करते नज़र आते हैं।

उन्हें अक्सर एक-दूसरे की तस्वीरों पर टिप्पणी करते और अपनी सफलता का जश्न मनाते हुए देखा जाता है, हाल ही में राज अनादकट ने इंस्टाग्राम पर एक मिलियन फॉलोअर्स की संख्या कमाई है और मुनमुन खुद को उनकी इस उपलब्धि से ख़ुशी मिली है। जरा देखें तो –

https://www.instagram.com/reel/CKD7yicgDQ1/?utm_source=ig_embed

अपने पसंदीदा कलाकारों और किरदारों से जुडी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें IWMBuzz.com के साथ !

