Big News: कपिल शर्मा को धोखा देने के आरोप में दिलीप छाबड़िया हुआ गिरफ्तार

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, कार डिजाइनर दिलीप छाबड़िया को कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ कथित तौर पर 5.7 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए गिरफ्तार किया गया है।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि छाबड़िया को पहले भी कार फाइनेंसिंग और ड्यूल रजिस्ट्रेशन रैकेट में गिरफ्तार किया गया था।

