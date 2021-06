सोनाली बेंद्रे ने कैंसर के अपने संघर्ष और सफर पर शेयर किया दिल छू लेने वाला नोट, फैन्स हुए भावुक

सोनाली बेंद्रे बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और सबसे कठिन डीवा में से एक रही हैं। अभिनेत्री ने कई मौकों पर साबित किया है कि उनके पास स्टील की नसें हैं और जब जीवन में बड़ी लड़ाई लड़ने की बात आती है, तो उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी पर हावी होकर जीत हासिल की है।

सोनाली ने एक पुरानी तस्वीर के साथ एक दिल छू लेने वाला पोस्ट साझा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, जो उनके सभी प्रशंसकों को कैंसर से उनकी लड़ाई के बारे में जानकारी देती है और पोस्ट वास्तव में आपको भावुक कर देगी। यहां देखें –

How time flies… today when I look back, I see strength, I see weakness but most importantly I see the will to not let the C word define how my life will be after it…

You create the life you choose…

