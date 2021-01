तारा सुतारिया और अंकित तिवारी स्टूडियो में एक साथ आये नज़र, सोशल मीडिया पोस्ट में किया खुलासा

जब मोहित सूरी की एक विलेन 2014 में रिलीज़ हुई थी, तो फिल्म का एक मुख्य आकर्षण इसका अद्भुत संगीत था और इसमें एक बड़ी भूमिका अंकित तिवारी की थी।

हम सभी तारा सुतारिया को एक विलेन 2 का हिस्सा होने के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं पर क्या आप जानते हैं की तारा और अंकित जैसे कलाकारों ने अपनी हालिया रिकॉर्डिंग और डबिंग के लिए एक साथ नज़र आए हैं ।

https://www.instagram.com/p/CKDUA3bntoD/?utm_source=ig_embed

तो क्या हम उनसे जल्द ही एक डुएट गाने की उम्मीद कर सकते हैं? यह तो, समय ही बताएगा।

अपने पसंदीदा कलाकारों और सितारों से जुडी हर जानकारी और अपडेट पाने के लिए बने रहें IWMBuzz.com के साथ !

