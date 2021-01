[Amrapali Dubey and Monalisa’s no-makeup looks]आम्रपाली दुबे और मोनालिसा बिना मेकअप में दिखी सुपर सेक्सी: देखें तस्वीरें

आम्रपाली दुबे और मोनालिसा भोजपुरी फिल्म उद्योग की अग्रणी महिला हैं।

वे अपने करिश्माई लुक और बेहतरीन अभिनय के साथ स्क्रीन पर राज कर रहे हैं। वे अपने अनोखे फैशन और स्टाइल के लिए जाने जाती हैं। चाहे वह फिल्मों में उनकी भूमिकाएं हों या रेड कार्पेट पर दिखना हो ये अभिनेत्रियां हमेशा तेजस्वी दिखती हैं।

पार्टी वियर, प्रिंटेड, फ्लोरल ब्राइडल वियर से लेकर लहंगे चोली तक टेलीविज़न सुंदरियों आम्रपाली और मोनालिसा ने अपनी स्टाइल से सबको चौंका दिया है। उनके पहनावे के अलावा उनके मेकअप लुक भी मंत्रमुग्ध कर रहे हैं।

हालांकि, दोनों अभिनेत्रियां बहुत खूबसूरत है ,वे अपनी असली त्वचा में अधिक सहज हैं और यही कारण है कि वे सार्वजनिक रूप से अपने बिना मेकअप वाले चेहरे को प्रदर्शित करने से कभी नहीं डरते हैं। जहां सभी लोग मेकअप लुक्स में स्टनिंग लग रही हैं, वहीं आम्रपाली और मोनालिसा का नो-मेकअप लुक काफी शानदार है।

उनके नो-मेकअप लुक को देखें

