[Bikini Look] अनन्या पांडे का हॉटेस्ट बिकिनी लुक

एक ही उबाऊ और दैनिक अनुसूची से थक गए? अकेले कहीं ब्रेक पर जाना चाहते हैं जहां आप कुछ और नहीं पकड़ सकते लेकिन शांति और चुप्पी चारों ओर है? कोई चिंता नहीं हमने आपको कवर किया है! वास्तविक छुट्टी नहीं है लेकिन कम से कम हम आपको हमारी बॉलीवुड डीवा अनन्या पांडे के साथ मालदीव के एक आभासी दौरे पर ले जा सकती हैं।

काम के मोर्चे पर, अनन्या पांडे ने करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में तारा सुतारिया और टाइगर श्रॉफ के साथ डेब्यू किया। बाद में, वह पती पत्नी और वो में भूमि पेडनेकर और कार्तिक आर्यन के साथ दिखाई दीं। जल्द ही, वह टॉलीवुड हंक विजय देवरकोंडा की पुरी जगन्नाध के सामने दिखाई देगी।

अनन्या पांडे अपनी काली पीली सह-कलाकार ईशान खट्टर के साथ नए साल की पूर्व संध्या का जश्न मनाने के लिए मालदीव रवाना हुईं। उन्होंने अपनी तस्वीरों में समुद्र तटों और होटलों की झलक दी। उनकी सुंदरता और उनके हॉट शरीर के साथ,उन्होंने उस क्षण को चुरा लिया, जब उन्होंने सूरजमुखी बिकीनी में एक तस्वीर पोस्ट की थी! उन्होंने अपनी हॉट तस्वीर से इंटरनेट पर आग लगा दी।

बगीचे में फूलों की तरह, बॉलीवुड में उनके सूरजमुखी अनन्या पांडे हैं। उन्हें प्यार इसीलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वह दूसरों से अलग है, बल्कि इसलिए कि वह बिकिनी में सूरजमुखी की तरह दिखती है, बकाया और भव्य अनन्या पांडे को सभी रूढ़ियों को तोड़ते हुए देखो!

