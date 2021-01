[Top 3 Looks] उर्वशी रौतेला की 3 सबसे हॉट तस्वीरें साबित करती है कि वह शादी में सबसे सेक्सी मेहमान है

उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की खूबसूरत और फैशनेबल डीवा हैं। वह कई फिल्मों में दिखाई दी हैं और वह बहुत हॉट और सेक्सी लग रही हैं। अभिनेत्री का फैशन सेंस भी कमाल का है। जिस तरह से वह अपने आउटफिट को स्टाइल करती है वह उनके प्रशंसकों को पसंद है और वे सुंदर और स्टाइलिश दिखने के लिए उनसे कुछ फैशन संकेत लेती हैं।एक शादी में सुंदर दिखने के लिए और एक अतिथि के रूप में संगठन को मारना चाहिए, फिर आपको उर्वशी रौतेला के इन सेक्सी संगठनों की कोशिश करनी चाहिए।

उर्वशी रौतेला ने पीले रंग का लहंगा पहना था और इसे एक साधारण तरीके से डिजाइन किया गया था फिर भी वह सुंदर दिख रही थी। हाल ही में, अभिनेत्री ने शादी के लुक के लिए लंबे एथनिक लहंगे के साथ वन-शोल्डर ब्लाउज पहना था और वह काफी सुंदर लग रही थीं। अभिनेत्री के पास शानदार डिज़ाइन वाली साड़ियाँ और गाउन भी हैं जो उनके रूप को सुंदर बनाते हैं। हम सिर्फ उनके तेजस्वी रूप के लिए उसे रोकना नहीं कर सकते। आउटफिट शादी के मेहमानों के लिए एकदम सही है क्योंकि यह आपको हॉट और सैसी बनाता है। उनके खूबसूरत आउटफिट्स के लिए कई फैन्स उन्हें फॉलो करते हैं और वह उनसे कुछ फैशन स्टाइल भी लेती हैं।

