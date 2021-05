ऋचा चड्ढा ने रणदीप हुड्डा के मायावती पर उनके ‘जातिवादी’ मजाक के लिए की आलोचना, पढ़ें उन्होंने क्या कहा

अभिनेता रणदीप हुड्डा एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक वीडियो वायरल होने के बाद अपनी तरह से बहुत आलोचनाओं को आमंत्रित किया है, जहां वह स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर खराब स्वाद में जातिवादी आक्रामक मजाक करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसके परिणामस्वरूप सोशल मीडिया नेटिज़न्स उनके खिलाफ ट्रेंड कर रहे थे और यहां तक ​​कि उनकी गिरफ्तारी की भी मांग उठने लगी है। हमने कल संयुक्त राष्ट्र के राजदूत के रूप में उन्हें हटाए जाने की खबरें सुनीं। और अब इस सब के बाद एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने उन्हें जोक के लिए खुलकर कहा है। देखिए उन्होंने क्या कहा-

Yes. It's casteist too.

Also, plz explain to the reason why you continue to ask ONLY women to apologise for their male colleagues while you pontificate on sexism. 🙂

Not holding my breath. https://t.co/yexyzpvgGx

— TheRichaChadha (@RichaChadha) May 28, 2021