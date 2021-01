[The Hottest Looks In Sequin Outfits] करीना कपूर, कैटरीना कैफ या आलिया भट्ट: सेक्विन आउटफिट में सबसे हॉट कौन लगती है?

बॉलीवुड डीवाज़ को सेक्विन आउटफिट्स पहनना बहुत पसंद है और वे इसे ज़्यादातर समय पहनी देखी जाती हैं। अभिनेत्रियों को सीक्विन आउटफिट पहने देखा जाता है और हमें प्रमुख फैशन लक्ष्य प्रदान करता है। फैंस हर आउटफिट को पूरी तरह से अट्रैक्टिव और खूबसूरत कैसे दिखें, इस पर स्टाइल के संकेत भी लेते हैं। एक्ट्रेस करीना कपूर, कैटरीना कैफ और आलिया भट्ट सबसे ज्यादा सिक्विन आउटफिट पहने नजर आती हैं। उनके पास सेक्विन आउटफिट्स का अद्भुत संग्रह है।

करीना कपूर के पास भारी संख्या में सेक्विन आउटफिट हैं। वह बॉडीकॉन सेक्विन गाउन में सेक्सी लग रही है। अभिनेत्री ने सीपिन वाली साड़ी पहनी जो डैपर की भी थी। वह शॉर्ट सिल्वर सेक्विन ड्रेस पहने हुए नजर आ रही हैं और बहुत ही हॉट और सेक्सी लग रही हैं। करीना कपूर के कुछ सीक्विन आउटफिट्स को ज़रूर से आजमाना चाहिए क्योंकि वे खूबसूरत हैं! कैटरीना कैफ अपनी सिल्वर शॉर्ट सीक्विन ड्रेस में हॉट अंदाज में नजर आईं। हाल ही में उन्हें पर्पल सीक्विन साड़ी पहने स्पॉट किया गया था। उनका बैकलेस रेड सेक्विन ड्रेस भी कमाल का है! आलिया भट्ट अपने सीक्विन पैंटसूट और स्पॉटिंग क्लासी लुक में स्टनिंग लग रही थीं। उसने सीक्विन शर्ट ड्रेस पहनी थी और शानदार लग रही थी। वह सीक्विन पीले और सिल्वर रंग की स्कर्ट में सेक्सी लग रही थी।

करीना कपूर, कैटरीना कैफ, या आलिया भट्ट के सेक्विन आउटफिट में कौन हॉट लगता है? आइए जानते हैं और IWMBuzz.com के साथ बने रहें।

