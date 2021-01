केवल एक चीज जो हमने वर्ष 2020 से सीखी है वह है आरामदायक होना और वह करना जो आपको सही लगता हो। जीवन अप्रत्याशित है और इसलिए वे विचार थे जिन्होंने हमें मानक संगठनों में भी अच्छा दिखना सिखाया। ये वे दिन हैं जो हम अपने आराम क्षेत्र में रहने के लिए जीते हैं और इसमें वे भी शामिल हैं जो हम पहनते हैं! हाल के दिनों में आलिया भट्ट ने ओवरसाइज़्ड शर्ट और डेनिम शॉर्ट्स में कदम रखा था, जो हॉट था और एक फैशन लक्ष्य भी!

सुपरस्टार के परिवार में पैदा होना भाग्य है, लेकिन प्रतिभा का उपयोग करना और सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक बनना समर्पण और शुद्ध परिश्रम है। जिसे हम इसे आलिया भट्ट के रूप में देख सकते हैं, अपने पिता महेश भट्ट या किसी और के कारण नहीं, अपने दृढ़ निश्चय, सुंदरता, उचित फैशन और अद्भुत स्टाइल के कारण। जब आप इसका योग उपयोग करते हैं, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता है और आलिया भट्ट आपके लिए एकदम सही विकल्प हैं।

आलिया भट्ट को मुंबई में एक ऐड शूट के बाद स्पॉट किया गया था। वह अपने कम्फर्टेबल आउटफिट्स में होने का आनंद लेती नज़र आईं क्योंकि वह एक जोड़ी डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए हैं जो उनके लंबे और सेक्सी पैरों को दर्शाता है। आइए यह न भूलें कि किस तरह वह ओवरसाइज़्ड व्हाइट शर्ट को आसानी लेकिन बड़ी खूबसूरती से कैरी करने में कामयाब रही हैं। शर्ट में कम ऊँची एड़ी वाली जुटी के साथ वह शॉर्ट्स को कवर करती हैं। उनकी चप्पल मुख्या आकर्षण का केंद्र बनी! आलिया का लुक आकस्मिक था जो एक साधारण गुलाबी छाया छोड़ गया। कैज़ुअल फैशन को ध्यान में रखते हुए उन्होने एक प्रिंटेड ब्लैक मास्क पहना था।

https://www.instagram.com/p/CJqndk3ofNK/?utm_source=ig_embed

