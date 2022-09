महाराष्ट्र में 5 हरे भरे स्थानों की विजिट पर जरूर जाएं

Green Places In Maharashtra: अंबोली -प्रकृति के प्रेमी के लिए (Amboli -For The Lover of Nature)

समुद्र तल से 2260 फीट की ऊंचाई पर स्थित अंबोली गर्मियों के दौरान महाराष्ट्र के टॉप पर्यटन स्थलों में से एक है। अंबोली, जो सभी नेचर लवर के आराम करने और ताज़ा करने के लिए महाराष्ट्र में सबसे अच्छे स्थलों में से एक है, पश्चिमी घाट की सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित है।

खंडाला-द नेचुरल ब्यूटी (Khandala -The Natural Beauty)

खंडाला, जो फेमस लोनावाला से केवल 3 किलोमीटर दूर है, महाराष्ट्र में मई में घूमने के लिए एक और वंडरफुल डेस्टिनेशंस है। इस नेचुरल वंडर में अपनी छुट्टी बिताना सार्थक होगा क्योंकि खंडाला में गर्मियों का एक प्यारा वातावरण है और यह महाराष्ट्र के टॉप समर वेकेशन डेस्टिनेशन में से एक है।

माथेरान – भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन (Matheran – Smallest Hill Station In India)

भले ही माथेरान भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन है, लेकिन महाराष्ट्र में गर्मियों के डेस्टिनेशन की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए यहां बहुत कुछ है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में, माथेरान अपने हरे-भरे और जंगली रास्तों के साथ साहसिक आत्माएं प्रदान करता है जो ट्रेकिंग और चढ़ाई के लिए महान हैं और वन्य जीवन में समृद्ध हैं। आपको महाराष्ट्र के शीर्ष पहाड़ी शहरों में से एक की यात्रा करनी चाहिए, और वह यह होगा।

मालशेज घाट – एक सच्ची प्रकृति का स्वर्ग (Malshej Ghat – A True Nature’s Paradise)

मालशेज घाट वह है जिसे आप एक वास्तविक प्रकृतिवादी पैराडाइज कहेंगे, जो ऊंचे पहाड़ों, शांतिपूर्ण झरनों और अनगिनत ग्रैंड झीलों के बीच एक वंडरफुल सेटिंग में स्थित है। यह गंतव्य, जो डेस्टिनेशन, मुंबई और ठाणे से आइडियल वीकेंड भागने के लिए स्थानीय लोगों के बीच प्रसिद्ध है, ट्रेकिंग और लंबी पैदल यात्रा एक्टिविटी के लिए भी जाना जाता है, जो इसे गर्मियों में महाराष्ट्र में घूमने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक बनाता है।

तोरणमल – हरे भरे लैंडस्केप (Toranmal – Lush Landscapes)

महाराष्ट्र में टॉप गर्मी की छुट्टियों में से एक तोरणमल है। स्थानीय जनजातियों के पूजनीय देवता “तरोना” शब्द का उपयोग इस स्थान के नाम के रूप में किया गया है। प्रकृति से प्यार करने वालों के लिए यह छोटा सा हिल स्टेशन आइडियल है। तोरणमल में कई खूबसूरत झीलें, अनदेखे गुफाएं और नजारे हैं।

