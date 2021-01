[Best Voice] अरिजीत सिंह या जस्टिन बीबर: किस गायक की सबसे सुखद आवाज है?

अरिजीत सिंह और जस्टिन बीबर अपनी मधुर आवाज़ों और दिलकश संगीत के लिए दो सबसे पसंदीदा गायक हैं। जब आप संगीत के बारे में सोचते हैं तो आपने अरिजीत सिंह और जस्टिन बीबर के कुछ अन्य गाने जरूर सुने होंगे। उन्होंने खुद को प्रमुख गायक के रूप में स्थापित किया है और पूरी दुनिया में संगीत के लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं।

अरिजीत सिंह और जस्टिन बीबर दोनों की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और फैंस हमेशा से ही उनके विभिन्न म्यूजिक वीडियो में उनका साथ देते रहे हैं अरिजीत सिंह भारत के प्रमुख सुपरस्टार में से एक हैं, जिन्होंने अपने मधुर संगीत और मधुर आवाज़ से प्रशंसकों को दीवाना बना दिया है।

अरिजीत सिंह के प्रशंसकों को उनके गाने आशिकी 2 के रिलीज होने पर उनके गीतों से प्यार हो गया। तब से, प्रशंसकों को उनके संगीत में कभी निराशा नहीं हुई। अरिजीत सिंह के बोल और उनकी आवाज़ में वो सब कुछ है जो एक संगीत प्रेमी को चाहिए।

जस्टिन बीबर ने अपने सिंगल बेबी की रिलीज़ पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। वह उस समय सिर्फ एक किशोर था और वह तब से एक प्रशंसक का पसंदीदा है। तब से जस्टिन बीबर ने कई हिट गाने जारी किए हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संगीत उद्योग के चार्ट में नंबर एक पर रहे हैं।

अरिजीत सिंह और जस्टिन बीबर दोनों के प्रशंसकों की एक बड़ी संख्या है जो उनकी सुखद आवाज़ों को सुनना पसंद करते है।

