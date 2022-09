किशोर कुमार के पुराने गाने जिसे सुनकर आपके भागदौड़ भरी जिंदगी के तनाव में आएंगी कुछ कमी

Listen To The Old Melodies By Kishore Kumar: अपने भागदौड़ भरी जिंदगी में कार्य-जीवन के साथ-साथ व्यस्त भी है। हम सभी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। कुछ चीजों के लिए व्यक्ति घंटों तक भुखे पेट काम करने को मजबूर है ताकि हम अपने परिवार और खुद की जरूरतों को पूरा कर सकें या बेहतर शब्दों में कहें तो, “शौख”। यह हमें एक जानवर की तरह काम करने और जीवन में नए लक्ष्य निर्धारित करने में भी मदद करता है, लेकिन हर चीज की कीमत होती है और यह एक सफलता है। जिंदगी की भागदौड़ और काम की दौड़ में हम तनाव में और बोर हो जाते हैं और इससे निपटने के लिए आपको कुछ खूबसूरत गाने सुनने चाहिए जो आपको सुकून का एहसास कराएं।

1)कोई हम दम ना रहा: यह गाना फिल्म झुमरू का है। पुरानी धुन हमें उनके गीतों में खोया हुआ महसूस कराती है।

2)भीनी भिनी ये भीगी ये: फिल्म शाबाश डैडी का गाना। सुखदायक और अद्भुत गीत आपसे संबंधित हैं और आपको अच्छा महसूस कराती हैं।

3) कहने की नहीं बात: किशोर कुमार द्वारा गाया गया खूबसूरत गाना आपको गरज के मौसम या बारिश में रोमांटिक और सुकून का एहसास कराएगा।

4) तू ना बता हमें सब है पता: यह गाना मनोरंजक फिल्म बाप रे बाप का है। गाना सुनने में काफी दिलचस्प है।

5) छेड़ो ना मेरी जुल्फें: इसे सुनें और किशोर कुमार द्वारा गाए गए गाने में खुद को खोया हुआ महसूस करें। पुराने जमाने से ही दर्शकों के दिल को छू लेने वाला गाना खूबसूरत रहा है।

