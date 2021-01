[Unknown Facts] जानिए सपना चौधरी और वीर साहू के बारे में रोचक और अनजाने तथ्य

सपना चौधरी एक लोकप्रिय गायिका और नर्तकी हैं। वह बिग बॉस में भाग लेने के बाद प्रसिद्धि के लिए बढ़ी।

सपना हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय हैं। उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग भी है। लेकिन उन्हें लोगों के साथ-साथ काफी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है।

सपना का पहला गाना “सॉलिड बॉडी” था। इसके बाद उन्होंने “सारा रोला पटली कमर का” जैसे कई गाने गाए।

दूसरी ओर, सपना के पति वीर साहू एक लोकप्रिय पार्श्व गायक, मंच कलाकार, संगीतकार और गीतकार हैं। वह भारत के उत्तरी हिस्सों में अच्छी तरह से जाने जाते है और एक आगामी कलाकार है।

कई मीडिया हाउसों ने बताया है कि वीर साहू एक बहुत ही बहुमुखी कलाकार हैं और उन्हें ‘हरियाणा के बब्बू मान’ के रूप में भी जाना जाता है।

वीर साहू का जन्म हरियाणा के मदनहेड़ी गाँव में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था और उन्हें संगीत में बहुत दिलचस्पी थी।

