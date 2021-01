[Multicoloured Bralettes]नेहा कक्कर या हेली शाह: किस दिवा ने इस बहुरंगी ब्रालेट को पूरी तरह से पहना था?

नेहा कक्कड़ और हेली शाह बॉलीवुड की दो सबसे फैशनेबल हस्तियां हैं जो अपने प्रशंसकों को फैशन प्रेरणा के लिए भी मशहूर हैं। नेहा कक्कर और हेल्ली शाह दोनों ही फैशन आइकॉन हैं जिन्होंने अपने फैशन पलों से सबको चौंका दिया है।

मल्टीकलर्ड ब्रोलेट्स सबसे फैशनेबल कपड़े में से एक हैं, जिन्हें हर किसी ने कम से कम एक बार स्टाइल करने की कोशिश की है। कपड़ों को सही ढंग से स्टाइल करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपके आउटफिट को बहुत अच्छा या बिल्कुल खराब बना सकता है।

हमने बहुत से सेलिब्रिटीज को अलग-अलग तरीके से ब्रालेट्स पहने और स्टाइल करते देखा है। हर किसी का स्टाइलिश और अनोखा तरीका होता है कि वे अपने आउटफिट को ज्यादा ग्लैमरस और स्टनिंग दिखें।

नेहा कक्कड़ और हेली शाह दोनों ने अपने अपने अनूठे तरीकों से एक ही बहु-रंगी ब्रैलेट को स्टाइल किया।

नेहा और हेली दोनों की दो अलग-अलग स्टाइल हैं और हमेशा इस बात पर खरा उतरा है कि वे अपने भव्य आउटफिट के साथ लोगो को रिझाने में कामयाब रहती है।

यहां वोट करें और हमें बताएं, आपको क्या लगता है कि इस मल्टीकलर्ड ब्रालेट को पूरी तरह से नेहा कक्कर या हेल्ली शाह किसने पहना है?

