[Best Workout] जिमनैजियम या कैलिसथेनिक्स: आज की दुनिया में सबसे ज्यादा प्रैक्टिस क्या है?

व्यायामशाला और कैलीस्थेनिक्स दो अलग-अलग प्रकार के व्यायाम उपकरण हैं। शरीर को मजबूत बनाने के लिए दोनों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी आवश्यकताओं में से कौन सा सबसे अच्छा है। यह प्रत्येक उपकरण के साथ आपके द्वारा खर्च किए जाने वाले समय पर भी निर्भर करता है। थोड़े समय के लिए, प्रतिरोध प्रशिक्षण किया जाता है और यदि आपके पास धैर्य है, और आप पैसे खर्च करने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो कैलिसथेनिक्स सबसे अच्छा विकल्प है।अंतर कैलीस्थैनिक्स में है और व्यायामशाला वजन की भागीदारी है। पहले में, एक का अपना वजन शामिल होता है और बाद में, एक अतिरिक्त बाहरी भार शामिल होता है। कैलीस्थैनिक्स के लिए विभिन्न रूपों में सुधार किया जा सकता है जैसे कि प्लांचे पुश – अप्स , 90-डिग्री पुश -अप्स और साथ ही एज़्टेक पुश-अप्स। बॉडीवेट बिल्कुल अलग है। वे वास्तविक दुनिया में अनुवाद में भयानक और महान दिख सकते हैं।

कुल मिलाकर व्यायाम दोनों प्रकार से किया जाता है। अध्ययन में प्रतिशत तुलना का सुझाव नहीं दिया गया है। दोनों ने व्यापक रूप से व्यायाम उपकरण के रूप में उपयोग किया। यह कहना मुश्किल है कि सबसे अधिक अभ्यास क्या है। लेकिन कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कैलिशोथिक्स की तुलना में व्यायामशाला को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है और उपयोग किया जाता है।आधुनिक व्यायामशाला के भारी शुल्क के कारण व्यायामशाला काफी महंगी है। कैलीस्थैनिक्स में आप अधिक या कम खर्चों को नियंत्रित कर सकते हैं। व्यायामशाला एक तेज़ प्रक्रिया है जबकि कैल्सिथेनिक्स शरीर को मजबूत बनाने की एक धीमी प्रक्रिया है। दोनों को अपनाना उचित है

