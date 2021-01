जानिए आखिर क्या है यूरिनरी ट्रक इन्फेक्शन ?

मूत्र पथ संक्रमण यानि यूरिनरी ट्रक इन्फेक्शन, जिसे यूटीआई के रूप में भी जाना जाता है, आपके यूरिन प्रणाली के कुछ हिस्सों में होने वाला संक्रमण है। यह संक्रमण गुर्दे, गर्भाशय, मूत्राशय, और मूत्रमार्ग सहित यूरिन प्रणाली से सम्बंधित विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है, और कई बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है।

यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन पुरुषों और महिलाओं दोनों में पाया जाने वाला एक आम संक्रमण है। संक्रमण पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक आम है, लेकिन यह वास्तव में दर्दनाक हो सकता है और बहुत अधिक संकट का कारण बन सकता है। यदि आप संक्रमित हैं, तो आवश्यक सावधानी बरतना वास्तव में महत्वपूर्ण है।

यदि आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो डॉक्टर से जांच करना वास्तव में महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर से मदद लेना हमेशा एहतियात का सबसे अच्छा इलाज होता है। एक डॉक्टर आपको किसी भी चिकित्सा सलाह देने के लिए सबसे अच्छा और योग्य व्यक्ति होगा और आपको जल्द ही बेहतर महसूस करने में मदद करेगा।

यूरिनरी ट्रैक्ट के संक्रमण का आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं के साथ इलाज किया जाता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर यह फैलता है, और गुर्दे तक पहुंचता है, तो परिणाम गंभीर रूप से हानिकारक हो सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में यूटीआई का इलाज हमेशा बेहतर होता है क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है।

यूरिनरी ट्रैक्ट के संक्रमण के जोखिम को रोकने या कम करने के कुछ तरीकों में, बहुत सारे पानी पीना, नियमित रूप से पेशाब करने, अपने शरीर को साफ और स्वच्छ रखना जैसे आसान उपाय शामिल हैं।

