डेट के जाते दौरान आपको इन 3 बुरी आदतों से बचें

Habits To Avoid On Date: आपके साथी का रिश्ता आपकी मानसिक मजबूती के लिए जरूरी है। दूसरों के साथ आपकी बातचीत या तो आपको अधिक मेंटल सेल को विकसित करने में मदद कर सकती है या आपको मानसिक एनर्जी से वंचित कर सकती है, जिसे आपको अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे वर्कप्लेस में बेस्ट परफॉर्मेंस करने की जरूरत है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कैसे संवाद करते हैं, आप अपने साथ कैसा बिहेब करते हैं और आप अपने साथी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यदि आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए एक स्वस्थ मानसिक आधार चाहते हैं तो यहां दस चीजें हैं जिन्हें आपको रिश्तों में करना बंद कर देना चाहिए।

अधिक प्यार पाने के प्रयास में आप जो हैं उसे बदलना (Changing who you are in an effort to be loved more)

अपनी पहचान को बदलने, अपने विश्वासों को त्यागने और किसी और से मेल खाने के लिए खुद को आकार देने से दीर्घकालिक सफलता कभी हासिल नहीं होती है। अपने मूल्यों को जानना और उनका पालन करना मानसिक दृढ़ता के आवश्यक तत्व हैं। आपका बाहरी रवैया और आपकी आंतरिक मान्यताएं सुसंगत होनी चाहिए। आपकी मानसिक मांसपेशियां धीरे-धीरे बिगड़ेंगी क्योंकि आपके विचार कि आप प्यार के योग्य नहीं हैं, प्रबल हो जाते हैं यदि आप लोगों को जीतने के प्रयास में खुद को बदलाव करते हुए पाते हैं।

अपने बारे में उन चीजों को छिपाना जो आपको पसंद नहीं हैं (Hiding things you don’t like about yourself)

आपके व्यक्तित्व के पहलुओं को छिपाने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, चाहे आपका अतीत हो, आपको गर्व न हो या खरीदारी की आदत जिसके लिए आपको शर्म आती हो। जब आप अपनी पटरियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो रिश्ते कभी भी स्वस्थ नहीं होंगे। उन चीजों को स्वीकार करने के लिए पर्याप्त आत्म-स्वीकृति होना महत्वपूर्ण है जो आपको आवश्यक रूप से आकर्षक नहीं लग सकती हैं। ईमानदार होने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार जब आप हो जाते हैं, तो आप खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

लगातार रेस्योरेंस मांग रहे हैं (Seeking constant reassurance)

आपको यह सुनने की जरूरत हो सकती है कि किसी और को क्या कहना है। “सबसे अधिक संभावना है, आप कल अपनी नौकरी नहीं खोएंगे। यह केवल एक सीधी-सादी त्रुटि थी।” साथ ही, मुझे उम्मीद है कि आपका साथी आपकी मदद कर सकता है। हालाँकि, अपने आप से “क्या मैं ठीक दिखता हूँ?” जैसे प्रश्न पूछना। या “क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो?” बार-बार होना इस बात का संकेत है कि आपका आंतरिक संवाद अस्वस्थ है। लगातार पुष्टि की तलाश करने से शायद आपके रिश्ते पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अपने दिमाग पर भरोसा करने में सक्षम होने के लिए अपने जीवनसाथी पर लगातार भरोसा किए बिना यह आपके लिए करना है, यह सीखना महत्वपूर्ण है कि अपने स्वयं के प्रतिकूल विचारों को कैसे सुधारें।

