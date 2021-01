[How To Impress In-Laws] अपने ससुराल वालों को इंप्रेस करने में परेशानी हो रही है? एक नज़र डालें और जानिए टिप्स

जब आपकी शादी हो जाती है तो आपको ससुराल आना पड़ता है। पुरुषों और महिलाओं के लिए, उन्हें अपने ससुराल के अलग-अलग कलचर, अलग व्यहवार से निपटना पड़ता है। ज्यादातर समय उन्हें ससुराल वालों को इंप्रेस करने में मुश्किल होती है। चूंकि हम ससुराल नहीं चुन सकते हैं, इसलिए कॉमन ग्राउंड तक पहुंचना महत्वपूर्ण है, अगर आपको उनके साथ जाना मुश्किल लगता है। समस्या की जड़ एक के अपब्रिंगइंग में अंतर है। प्रत्येक परिवार के अपने भैल्युज, ट्रेडीसन और रूटिंग होता हैं। बच्चों की परवरिशो, घर का बना खाना, आदि सब कुछ परिवार से परिवार में डिफरेंट होता हैं। जब आपके ससुराल का व्यहवार आपसे बिल्कुल अलग होता है, तो डीफरेंट ओपिणियन और प्रोबलमस पैदा हो सकती हैं। यहाँ पर एक नज़र है कि आप इसे कैसे कर सकते हैं।

सबसे पहले, बात यह है कि आप और आपके पर्टनर को एक साथ आना चाहिए और एक दूसरे की राय से अग्री होना चाहिए। यदि ससुराल के साथ एक-दूसरे के समर्थन के दोनों को कम से कम किया जा सकता है। हर किसी को ऐनोइंग हैबिट होती हैं। एक कपल के रूप में ससुराल वालों की अनोविंग आदतों की एक सूची है। जिन चीजों को आप पसंद नहीं करते, सीधे बोलते हैं और उन्हें रोकने के लिए कहते हैं। अगर खाना पकाने की शैली और कौशल में भिन्नता है, तो बेहतर ज्ञान पर चर्चा करें और साझा करें और खाना पकाने के लिए धन्यवाद ससुराल के लिए मत भूलना, भले ही ससुराल द्वारा तैयार किए गए उस भोजन के बारे में आपकी अलग राय हो।

ससुराल की पेरेंटिंग क्षमता निशान तक नहीं हो सकती है और आप इससे संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक तथ्य स्वीकार करें कि आपकी अनुपस्थिति में वे आपके बच्चों की देखभाल कर रहे हैं और उन्हें प्रभावित करने के लिए, प्रशंसा के अच्छे शब्दों का उपयोग करें। यदि आपके ससुराल वाले आपसे दूर रहते हैं, तो बेहतर है कि उन्हें बार-बार फोन करें। उनके साथ बोलने और उनकी भावनाओं के बारे में पूछताछ करने के लिए समय निकालें।

परिवार में हम सभी के लिए संचार बहुत महत्वपूर्ण है। व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद ससुराल वालों से संवाद करने की पूरी कोशिश करें। यदि आप उनके संपर्क में हैं तो वे खुश महसूस करते हैं और अकेला महसूस नहीं करते हैं। जनरेशन गैप के कारण, आपके ससुराल वाले मुश्किल या सवाल पूछ सकते हैं। उन्हें विनम्रता से जवाब देने की कोशिश करें और गुस्सा न करें।

