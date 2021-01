[Career Highlights] रवींद्र जडेजा के कैरियर की मुख्य बातें जानिए

भारत के प्रसिद्ध ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने बीसीसीआई और उनके सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया है, क्योंकि वह पूर्व भारतीय कप्तान एमएस धोनी और वर्तमान कप्तान विराट कोहली के बाद सिर्फ तीसरे भारतीय क्रिकेटर बने हैं, जिन्होंने तीन में से किसी एक में 50 मैच खेले हैं। खेल का विन्यास।

32 वर्षीय ने 26 दिसंबर से 29 दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट में अपना 50 वां मैच खेला। जडेजा ने मेजबान टीम, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की।उन्होंने मुख्य पारी में अंशकालिक कप्तान अजिंक्य रहाणे के साथ हाथ मिलाया और छठे विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी कर भारत को 131 रन की बढ़त दिलाई। सिर्फ गेंदबाजी और बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि जडेजा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षक हैं, टीम इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं।

जडेजा ने भारत के लिए 50 टेस्ट मैच, 168 वनडे मैच और 50 टी 20 मैच खेले हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में कुल 216 विकेट, वनडे में 188 विकेट और टी 20 में कुल 39 विकेट लिए हैं। जडेजा अपनी क्रिकेट यात्रा के दौरान टीम इंडिया के लिए कई आवश्यक जीत का हिस्सा रहे हैं। जडेजा की क्रिकेट यात्रा पर एक नजर: –

